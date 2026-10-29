В Испании подтвердили гибель экс-министра соцзащиты страны в катастрофе в Толедо

Гибель экс-министра занятости и социальной защиты Фатимы Баньес подтвердили ее соратники по партии. Днем ранее о том, что Баньес стала жертвой железнодорожной катастрофы в Толедо, сообщила газета ABC.

Факт смерти экс-министра подтвердил глава Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо. Баньес около семи лет - с 2011 по 2018 год - занимала пост министра в первом и втором правительствах премьера Мариано Рахоя.

Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо 28 октября. Причиной стал сбой в работе компьютеров, из-за которого отключилась система безопасности. По последним официальным данным, в катастрофе погибли 69 человек, передает РИА Новости.