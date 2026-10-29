Фон дер Ляйен пообещала Канаде членство в ЕС

Ассоциированное членство в Евросоюзе пообещала Канаде глава Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен признала, что из-за географии полноправным членом ЕС североамериканская страна стать не может – но при этом все хотят поднять отношения на самый высокий уровень.

По словам главы ЕК, поэтому обсуждается идея сделать Канаду первым в истории ассоциированным членом Евросоюза. Идея проста - ассоциация без вступления, заявила фон дер Ляйен в Монреале перед саммитом ЕС - Канада.

Инициативу не поддержали другие члены ЕС. Германия и другие страны Евросоюза настояли на исключении упоминания об ассоциированном членстве Канады из итогового заявления саммита, передает ТАСС.