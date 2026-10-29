Мачеха раскритиковала мужа Ариадны Волочковой: "Я его не воспринимаю"

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж за Никиту Григоряна в августе 2025 года. До этого в конце апреля пара обвенчалась. Для Никиты и Ариадны было важнее получить благословение в церкви, чем штампы в паспорта. Дочь балерины нашла свое счастье.

Но выяснилось, что Григорян не смог найти общий язык с ее родственниками. Мачеха Ариадны Елена Николаева рассказала, как после свадьбы складывается общение. По ее словам, Ариадна стала реже навещать отца, Игоря Вдовина. Прежде всего это произошло из-за географии: девушка живет в Санкт-Петербурге, а ее родственники — в Москве.

Когда Ариадна приезжает в столицу, она навещает Вдовина и Николаеву, а в их доме у нее все еще есть собственная комната. Если Волочкова-младшая привозит с собой мужа, поговорить с ним не удается. Елена отметила, что Никита очень закрытый и на контакт не идет.

"Мы с ним перекидывались несколькими словами, он для меня абсолютно закрытый человек. Я его не воспринимаю, не знаю, так как он постоянно улыбается и в основном ничего не говорит, поэтому мне сложно о нем судить. Главное, чтобы Ариадне нравился", — отметила ведущая в беседе с ТВ Mail.