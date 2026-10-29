ВС России поразили морское судно с грузом для ВСУ

Российские войска продолжили выполнять задачи специальной военной операции. ВС России 29 октября нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по украинским портам и судам, которые используются украинской армией, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, целью российских дронов стал сухогруз, направлявшийся в украинский порт. Морское судно доставляло в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ.

Ранее сообщалось о работе истребителей-бомбардировщиков Су-34 в зоне СВО. Использовав данные разведки, экипажи нанесли удар точно по заданному квадрату. Уничтожен пункт управления БПЛА противника, обнаруженный в зоне ответственности группировки "Центр".