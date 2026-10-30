Зембатов рассказал о развитии отношений России и Африки

Почему именно теперь настал новый этап развития отношений России и стран Африканского континента? Насколько крепким остается фундамент, который был заложен в советские годы? И какие направления сотрудничества наиболее перспективны для бизнеса сейчас?

Тему в студии программы "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил с Маратом Зембатовым - директором Центра междисциплинарных исследований Высшей школы экономики.

"Я бы не сказал, что Африка уходила из внешнеполитической повестки нашей страны. Она была заслонена некими более острыми моментами. Сейчас настал следующий этап развития наших отношений", - отметил он.

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