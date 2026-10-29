Вклад IT-отрасли в ВВП России за шесть лет вырос более чем вдвое

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за последние шесть лет вклад IT-отрасли в ВВП России вырос более чем вдвое, передает РИА Новости.

Как отметил глава кабмина, необходимо динамично расширять линейку отечественного ПО, облачных сервисов и промышленных систем - особенно в текущих условиях с внешними ограничениями.

В I полугодии, добавил Мишустин, выручка аккредитованных IT-компаний составила 6 триллионов рублей.

Также премьер обратил внимание на то, что расширяется реестр отечественного софта – число зарегистрированных российских решений исчисляется десятками тысяч.