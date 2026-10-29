Вооруженные силы Германии решили развернуть средства радиоэлектронной борьбы в Литве для слежки за Россией и Беларусью. Об этом в интервью агентству Reuters заявил вице-адмирал, глава кибервойск Бундесвера Томас Даум.

По его словам, немецкие военнослужащие тестируют в Литве системы РЭБ, включая средства обнаружения беспилотников, перехватчики сигналов, глушилки и датчики, предназначенные для передачи данных о поле боя удаленным аналитикам. Бундесвер намерен собирать данные о радарных системах и другой излучающей радиоволны технике на территории России и Беларуси.

В Москве подобные заявления западных политиков называют попыткой запугать собственное население и оправдать увеличение военных расходов. В Кремле подчеркивали, что альянс идет по пути оголтелой милитаризации. А образ России как угрозы используется для обоснования решения о повышении оборонных расходов.