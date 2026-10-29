Как бы ни пытался кабмин Энди Бернема заклеивать финансовые дыры в бюджете, пластырь - а именно так теперь называют британские медиа главный финансовый документ страны - не поможет. Накануне канцлер казначейства Хили объявил о выплатах в 100 фунтов стерлингов в месяц местным домохозяйствам. Но сразу оговорился, это лишь возможность для них перевести дух. В эфир британского ток-шоу, на котором обсуждали выплаты, поступил звонок от владельца лондонского супермаркета: "Стоимость электроэнергии привязана к цене на газ. Мои счета за электроэнергию выросли до 1400 фунтов стерлингов в месяц. Это убивает нас. Какие 100 фунтов? Это лейбористское правительство не сделало ничего путного".

Это для англичан. А для Украины британский минфин в проект бюджета заложил 10 миллиардов фунтов. Все-таки Хили бывший министр обороны. Европа же входит в зиму с худшими запасами газа за последние 15 лет. Но это только начало - полное эмбарго на российские энергоресурсы, которое начинает действовать в январе, вообще поставит вопрос о выживании населения Европы.

"Около 50 миллионов европейцев не могут должным образом отапливать свои дома из-за высоких цен на энергоресурсы. И в этом году их число будет еще больше", - заявил Дан Йоргенсен, еврокомиссар по энергетике.

Но Еврокомиссии обнадежить свое население нечем. Заявили, что трубопровод "Северный поток", одна из ниток которого не пострадала и может заработать в любой момент, работать не будет даже после войны. Искать замену российскому газу Европа планирует в Канаде. На саммит в Монреаль слетаются европейские русофобы. Уже 30 октября они будут убеждать Оттаву внести свою долю и в украинскую копилку. Банковой нужно срочно закрыть финансовый дефицит бюджета к концу года, а украинские кредиты и так потрепали европейские бюджеты, в которых нарисовалась дыра в 35 миллиардов евро.

"Если ставки вырастут на 1%, сумма выплат по процентам увеличится до 41,9 миллиарда евро. В ЕК уверены, что Евросоюз располагает "достаточными финансовыми возможностями" для оплаты кредита, однако конкретный источник покрытия этих выплат "еще предстоит определить", - пишет Politico.

Подушку перед саммитом в Монреале взбивает 44-й американский президент США - обвиняет республиканцев в том, что они своими переговорами с русскими чуть не разрушили западное единство.

"Пока мы отталкиваем от себя таких важных союзников, как Канада, Белый дом преклоняет колени перед Владимиром Путиным, президентом России, и предает украинцев, которые борются за свою свободу и демократию. Не освистывайте! Идите голосовать", - сказал Барак Обама.

В нашем МИДе напомнили о том, кто оказался настоящим предателем украинского народа: "Помнит ли Обама, как сотрудники его Госдепа дирижировали антиконституционными государственными переворотами на Украине, раздавая булочки на Майдане? Помнит ли Обама, как Байден по его поручению летал в Киев руководить заседанием правительства Украины, восседая на месте украинского президента? Помнит ли Обама, как тот же самый Байден по его поручению заставил ЕС ввести антироссийские санкции в 2014 году, обещая манну небесную?".

Россия пристально наблюдает за тем, как ведут себя и западные русофобы, и сам киевский режим. В Кремле заявили, что от этого будет зависеть дата трехсторонних переговоров. И четвертый стул – для европейцев – пока ставить не планируют. Впрочем, после того, как Европа все-таки вышла на связь с Москвой, в брюссельских куллуарах что-то начали подозревать.

"Чем вообще занималась во вторник Кая Каллас, когда ведущие европейские политики разговаривали с Владимиром Путиным? В тот момент на другом конце провода находилась не верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а президент Финляндии и глава правительства Норвегии - страны, которая даже не входит в Евросоюз. Так что Каллас, вероятно, войдет в число крупнейших кадровых ошибок в истории Евросоюза", - пишут СМИ.

Немецкая пресса оставила поле для размышлений пользователям соцсетей. На этом фоне примечательно, что глава МИД Финляндии неожиданно засобиралась в США, чтобы посекретничать с американским госсекретарем.