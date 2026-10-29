Госдума в первом чтении приняла проект трехлетнего бюджета. Что нужно знать

Проект федерального бюджета был внесен в Государственную думу в тот самый день, когда депутаты собрались на первое заседание нового созыва нижней палаты парламента - 30 сентября. Затем в течение месяца главный финансовый документ страны обсуждался во фракциях и комитетах. Депутаты исходили из задач, которые президент поставил, выступая на первом заседании Госдумы: бюджет должен быть сбалансированным, реалистичным и лишенным популизма.

По итогам совместной работы парламента и правительства депутаты единодушно отмечают: главный финансовый документ сверстан с учетом современных вызовов и учитывает самые важные направления - укрепление безопасности страны, поддержку участников спецоперации и их семей, развитие экономики и безусловное выполнение всех социальных обязательств.

"Средний размер пенсий по старости на конец 27 года составит 29 тысяч 904 рубля. Прожиточный минимум вырастет в следующем году на 6,8% и составит 20 тысяч 227 рублей. От этого показателя мы рассчитаем размер пособий, социальных выплат, определяемые с учетом его динамики изменения. Величина минимального размера оплаты труда в следующем году составит 28 тысяч 935 рублей. Задача, поставленная президентом, довести МРОТ в 30-м году до 35 тысяч будет выполнена", - заявил Антон Силуанов, министр финансов, заместитель председателя правительства.

Доходы бюджета в 2027 году составят свыше 43 триллионов рублей, а расходы приблизятся к 49 триллионам. Таким образом, дефицит - около 5,5 триллионов рублей или около 2,2 процента ВВП - существенно ниже, чем в так называемых развитых странах. И правительство вместе с законодателями ищет и находит источники повышения доходов.

"Правительство пошло по пути, который предложили мы. А мы давно уже предлагали распространить шкалу прогрессивного подоходного налога не только на зарплату, но и на пассивные доходы - доходы с акций, депозитов и так далее. Правительство нас услышало и вместо того, чтобы поднимать общую ставку НДФЛ дальше, расширило базу, на которую будет применяться прогрессивная шкала подоходного налога", - отметил Валерий Гартунг, председатель комитета по защите конкуренции, фракция "Справедливая Россия".

А вот нефтегазовая часть доходов в новом бюджете будет еще меньше - всего около 16 процентов. Это очень важно в условиях нестабильности рынка и свидетельствует о промышленном развитии страны, а значит - укреплении технологического суверенитета.

"Мы видим, что после долгих лет наших предложений началось изменение формирования доходной части, уход от сырьевой зависимости. Но мы считаем, что это надо делать энергичнее, быстрее. И заканчивать эту историю с экономикой большой трубы", - указал Анатолий Локоть, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, фракция КПРФ.

Особое внимание - поддержке семьи. Детский бюджет в ближайшую трехлетку составит 10 триллионов рублей. Ведь Госдума сейчас планирует финансы страны на период до 2029 года. Учтены и будут регулярно повышаться материнский капитал и пособие по рождению ребенка. Продолжится реализация жилищных программ для семей с детьми. Средства также будут направлены на строительство и ремонт школ и детских садом, техникумов и студенческих общежитий.

Помимо федерального бюджета депутаты принимают и бюджеты фондов - пенсионного и социального страхования. Именно из них финансируются наиболее значимые программы здравоохранения и социальной поддержки населения.

"Бюджет солидный, это порядка 20 триллионов рублей, и в этих цифрах, конечно, очень важные и нужные пособия и выплаты, пенсии для наших граждан. Но и за каждой этой цифрой стоит отдельная судьба, некая жизненная ситуация. Поэтому мы исключительно внимательно всегда рассматриваем, относимся к рассмотрению бюджета социального фонда", - отметила Сардана Авксентьева, заместитель руководителя фракции "Новые люди".

Инфляция в 2027-м и в перспективе до 2029 года планируется на уровне 4 процентов. Цель серьезная, если учесть, что сейчас она приближается к 7 процентам. Но даже в этих условиях вопросы вызывает рост тарифов.

"Сложилось такое мнение, что тарифы устанавливает Государственная дума. Это не так. Если анализировать решения регионов текущего года - от 8% до 30%. И там, где явный перебор, Федеральная антимонопольная служба, которую мы наделили дополнительными полномочиями, сделала необходимые шаги для того, чтобы навести порядок в этой сфере. Надо подглядеть лучшие практики. Давайте отработаем опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана. Это крайне важный вопрос, потому что это из бюджета граждан", - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Именно так депутаты совместно с правительством намерены подходить к формированию и исполнению бюджета: за цифрами - конкретные люди и их проблемы.

"Будем требовать, как всегда требовала ЛДПР, строжайшего контроля за исполнением бюджета. Наказывать нерадивых чиновников. Контроль сейчас должен быть ежедневным, детальным", - заявил Леонид Слуцкий, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме.

"Мы будем работать сейчас и над поправками. Мы многое увидели, на что нужно еще обратить внимание. И я уверен, что правительство в этом направлении доработает все наши замечания и предложения", - добавил Дмитрий Кобылкин, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме.

В частности, предлагается увеличить расходы на поддержку села, льготные лекарства для больных с сердечно сосудистыми заболеваниями, льготные образовательные кредиты, социальную газификацию и ремонт региональных дорог. Также дополнительные средства предложено выделить фонду "Защитники Отечества и программе "Время героев". Второе чтение бюджета пройдет 19 ноября.