Более 720 миллионов рублей направит правительство в аграрный сектор - на компенсацию расходов по льготным займам и инвестиционным кредитам. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Дополнительное финансирование станет актуальной поддержкой на фоне увеличения затрат аграриев на логистику, издержек по международным расчетам и ростом цен.
Еще одной важной темой заседания стала готовность предприятий ЖКХ к отопительному сезону. Он начался в большей части регионов страны. Подача тепла уже идет в Донецкой и Луганской народных республиках. В Запорожской и Херсонской областях подключение запланировано на следующую неделю.
"Сформировали резервные объемы дизельного топлива, мазута и угля с превышением утвержденных нормативов. Это нужно для подготовки предприятий электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства к возможным пиковым нагрузкам. Крайне важно, чтобы они работали без перебоев в любых погодных условиях, в том числе при морозах и снегопадах, которые случаются у нас довольно часто. Это также в равной степени относится ко всем российским субъектам, включая приграничные и новые регионы", - сказал премьер.