Более 720 миллионов рублей направит правительство в аграрный сектор - на компенсацию расходов по льготным займам и инвестиционным кредитам. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Дополнительное финансирование станет актуальной поддержкой на фоне увеличения затрат аграриев на логистику, издержек по международным расчетам и ростом цен.

Еще одной важной темой заседания стала готовность предприятий ЖКХ к отопительному сезону. Он начался в большей части регионов страны. Подача тепла уже идет в Донецкой и Луганской народных республиках. В Запорожской и Херсонской областях подключение запланировано на следующую неделю.