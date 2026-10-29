Берлин не успевает получить нужное оружие для подготовки к войне с Россией

Немецкая армия закупает вооружение в соответствии с планом НАТО на случай российского нападения. Однако поставки отстают от графика, Берлин не успевает получить нужное оружие, пишет Bild.

По данным издания, план НАТО состоит из 3 этапов. Во-первых, остановить и уничтожить российские войска с помощью танков, артиллерии, инженерных подразделений, ПВО и ударных дронов. Во-вторых, обнаруживать и поражать подкрепления с помощью сенсоров, беспилотников и реактивной артиллерии. И, в-третьих, наносить удары по путям снабжения и командным центрам в глубине территории противника крылатыми ракетами и дальнобойными беспилотниками.

Однако у Германии остаются пробелы в подготовке к такому конфликту. В частности, ей не хватает средств для борьбы с минами и дальнобойных ударных дронов, на которые рассчитан третий этап плана. Кроме того, аналитики не исключают, что Россия продолжит боевые действия даже после уничтожения путей снабжения, превратив короткую оборонительную кампанию в затяжную войну на истощение.