Число жертв катастрофы в Толедо возросло до 74

Возросло число жертв железнодорожной катастрофы в испанской провинции Толедо. По последним данным, погибли по меньшей мере 74 человека, сообщает газета El Diario.

Ранее сообщалось, что травмы, в том числе тяжелые, получили 180 человек. Всего в момент трагедии в вагонах находились свыше 540 человек.

Столкновение между двумя пассажирскими поездами, следующими по маршруту Мадрид – Севилья, произошло 28 октября в районе населенного пункта Урда в провинции Толедо. Причину катастрофы выясняют, по предварительным данным, компания-оператор дала разрешение поезду ехать на "красный". Известно, что до аварии на этом участке произошел сбой системы автоматической безопасности.