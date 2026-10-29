Путин подвел итоги саммита "Россия - Африка"

Вечером 29 октября Владимир Путин и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе проводят совместную пресс-конференцию по итогам саммита "Россия - Африка", передает РИА Новости.

Участие в саммите приняли руководители 21 африканского государства, отметил российский лидер, добавив, что качественное и количественное наращивание товарооборота между Россией и Африкой, улучшение его структуры - одна из задач Москвы и африканских стран.

Как подчеркнул президент, Россия останется ответственным поставщиком зерна в Африку как на контрактной, так и на безвозмездной основе. Вместе с тем страны Африки проявляют заметный интерес и к большим атомным электростанциям, и к станциям малой мощности.

По словам главы государства, нынешний товарооборот между Россией и африканскими странами в 27 миллиардов долларов - не предел, а только начало пути. Доля национальных валют в расчетах России и стран Африки составляет 85%.

Также Владимир Путин сообщил, что Россия будет и далее увеличивать число африканских студентов в стране, в том числе на бюджетной основе. Африканские страны, в свою очередь, поддержали идею увеличения количества филиалов российских вузов.

По словам российского лидера, решено продлить до 2029 года программу помощи Африке в противодействии инфекциям. Россия будет наращивать поставки эффективных лекарств.