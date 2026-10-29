Путин о разговоре с европейцами: "Там есть люди, которые не хотят наносить России стратегическое поражение"

В ходе пресс-конференции по итогам саммита "Россия - Африка" Владимир Путин ответил на вопрос о телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

"Они сразу подчеркнули, что звонят не от ЕС, а в национальном качестве. Разговор состоялся по их инициативе. Поднимался целый ряд вопросов. Знаю, что звучала потом критика в их адрес. Но все же есть в Европе люди, которые не хотят наносить стратегическое поражение России. Мы поддерживаем любые шаги, нацеленные на конструктивные отношения", - сказал президент.

По словам главы государства, Россия войны с Европой не хочет, но готова к ней, ведь оттуда звучат заявления о подготовке к неким боевым действиям к 2030 году. Но вряд ли у ЕС есть шанс нанести стратегическое поражение России. А если война все же произойдет, подчеркнул Владимир Путин, и зайдет слишком далеко, то победителей в ней не будет.

Также российский лидер отметил, что Москва не хочет, чтобы на Балтике сложилась такая же ситуация, как в Ормузском проливе.