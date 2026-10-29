Гуманитарная миссия в Алешках поможет установлению мира между Россией и Украиной. Такую надежду выразила первая леди США Мелания Трамп в заявлении, опубликованном в соцсети Х.

По данным супруги американского президента, делегации двух стран уже направляются к месту проведения гуманитарной операции. Мелания Трамп призвала поддерживать их работу и желать им безопасности по мере их приближения к Алешкам.

Ранее сообщалось, что делегации России и Украины прибыли для проведения гуманитарной операции в Алешках Херсонской области. Трамп надеется, что эта гуманитарная миссия положит конец страданиям и откроет новую главу прочного мира между Москвой и Киевом.