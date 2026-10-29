"Победителей не будет": Путин напомнил Европе о неизбежном исходе войны с Россией

Владимир Путин напомнил Евросоюзу о неизбежном исходе возможной войны с Россией. Российский президент напомнил Европе: если дойдет до войны с Россией, то победителей в ней не будет – и об этом нельзя забывать.

Как заявил Путин журналистам по итогам саммита Россия-Африка, лидеры ЕС до сих пор не добились стратегического поражения России. И едва ли они добьются этого к 2030 году.

Глава государства также оценил ситуацию на Балтике. Российский лидер подчеркнул: Москва не хочет, чтобы в регионе сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе. Россия готова ответить на любой вызов на Балтике, приводит слова Путина РИА Новости.