Лантратова: Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках завершено

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках завершено, гуманитарный конвой готов к отправке, передает "Интерфакс".

По словам омбудсмена, возможность выезда для жителей Алешек будет предоставлена до 14:00 пятницы.

Также Лантратова уточнила, что колонна направится к центральной районной больнице. Раздачу гуманитарной помощи планируется начать после 14:30.

Работающие в городе журналисты смогут лично пообщаться с жителями.