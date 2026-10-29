ПВО сбила 40 украинских дронов в течение дня 29 октября

Киевский режим устроил очередную воздушную атаку на российские регионы. Налет отразили силы противовоздушной обороны, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачено и уничтожено 40 украинских беспилотников. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, также над Орловской областью и Пермским краем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 20:30 28 октября по 07:00 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. На дальних подступах ликвидирована большая часть беспилотников, 231 беспилотник уничтожен на подлете к столичному мегаполису.