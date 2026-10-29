Глава Европейского центробанка решила уйти в отставку и выговориться

Решение руководителя Европейского центробанка Кристин Лагард досрочно подать в отставку нашло объяснение. Как сказала глава ЕЦБ на пресс-конференции, она хотела бы получить возможность высказываться по всем интересующим ее вопросам и участвовать в политических и общественных дискуссиях.

Срок полномочий Лагард истекал только через год, но отказаться от должности она намерена уже с 7 февраля. Должность главы ЕЦБ заставляет ее, как и других сотрудников регулятора, придерживаться жесткого нейтралитета.

Лагард, ранее занимавшая несколько министерских постов во Франции, намерена вернуться в политику незадолго до президентских выборов. Она считает, что, учитывая ситуацию во многих уголках мира, не только в Европе, ее голос может помочь, передает Reuters.