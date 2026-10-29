Путин предложил африканским странам обратить внимание на московские медицинские технологии

Россия всегда идет навстречу растущему потенциалу африканских экономик, заявил Владимир Путин, Так, наша страна готова к развитию сотрудничества в сфере атомной энергетики со всеми государствами континента.

В частности, АЭС малой мощности, кроме российских компаний, не строит больше никто в мире. Также уникальным предложением являются и суперсовременные цифровые платформы.