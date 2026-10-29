Путин предложил африканским странам обратить внимание на московские медицинские технологии

Россия всегда идет навстречу растущему потенциалу африканских экономик, заявил Владимир Путин, Так, наша страна готова к развитию сотрудничества в сфере атомной энергетики со всеми государствами континента.
В частности, АЭС малой мощности, кроме российских компаний, не строит больше никто в мире. Также уникальным предложением являются и суперсовременные цифровые платформы.
"Наши торговые площадки - они ведь чем хороши, как и, впрочем, другие торговые площадки. Например, небольшой производитель в какой-то деревушке в Африке может легко продавать свои товары в московских супермаркетах через такие платформы. Здесь есть что предложить. В здравоохранении активно применяются эти новейшие технологии. Мы рассказывали подробно о том, как выстроена эта система, скажем, в Москве. У нас в России еще много проблем в здравоохранении. Это ясно, и мы должны внедрять (московские технологии - прим.ред.) и в другие регионы Российской Федерации. Но почему не предложить нашим друзьям в других странах в том числе? Транспорт, логистика, энергетика, очень много всяких направлений, где мы традиционно сильны. А в последние годы эти компетенции усиливаются", - сказал президент.