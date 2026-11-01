Пять знаков Зодиака, чья жизнь начнется с чистого листа в 2027 году

Сегодня воскресенье, 1 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 60 дней.

Год Красной Огненной Козы сочетает в себе спокойствие, мягкость, обновление и творческую энергию. Астрологи называют 2027 год – годом мягкой силы. Но когда энергия Огненной Козы вступает в конфликт с энергией знака, то именно в это время происходят трансформационные перемены. Пять знаков Зодиака ждет полная перезагрузка:

1. Рак (конфликт качеств);

2. Козерог (конфликт Земли);

3. Овен (конфликт Огня);

4. Весы (конфликт баланса);

5. Скорпион (тут вместо конфликта 100% гармония качеств).