Неоаннофобия наступает: как перестать бояться приближения 2027 года

Сегодня понедельник, 2 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 59 дней.

Обычно ожидание и наступление Нового года вызывает у людей радостные эмоции. Но есть те, кто испытывает чувство нарастающей тревоги и не может найти себе место в ожидании смены календарного цикла. У этого явления есть название – неаннофобия. И ею страдают гораздо больше людей, чем можно себе представить.

Подавленное состояние лишает человека положительных эмоций и качественного долгожданного отдыха. Специалисты рекомендуют неаннофобам в первую очередь нормализовать режим базовых потребностей: полноценно питаться, высыпаться и больше гулять. Весь список дел и забот лучше записать на бумаге и вычеркивать их по мере выполнения. Также важно абстрагироваться от рекламных постов и стереотипов – поступайте так, как нравится вам.

Если совладать со страхом самостоятельно не получается, то лучше обратиться за помощью к близким или к специалисту.