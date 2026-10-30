Россия заключила с ЦАР соглашение о взаимном признании образования

Россия договорилась с Центральноафриканской Республикой о взаимном признании образования, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский. Это уже тридцатое межправительственное соглашение такого рода с африканской страной.



"Мы только что подписали межправительственное соглашение с Центральноафриканской Республикой. Это тридцатое соглашение, которое мы заключили с африканскими странами о признании образования", — сказал Могилевский.



По его словам, соглашения важны для того, чтобы при поступлении в вуз у иностранцев не было проблем с признанием школьного образования, а после окончания университета им не требовалось проходить бюрократические процедуры по признанию диплома.



Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходили в Москве 28–29 октября.