Биткоин подешевел после сообщений о возможной хакерской атаке на Binance

Стоимость биткоина в ночь на пятницу снижается на фоне сообщений о возможной хакерской атаке на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance, следует из данных торгов.



Сумма возможной утечки с биржи превысила 5,7 миллиарда долларов. Сообщения о возможном взломе также отразились на криптовалютном рынке: курсы цифровых активов пошли вниз.



Основатель биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности.



Криптобиржа Binance также сообщила о приостановке всех операций по вводу и выводу средств. Об этом ее руководство сообщило в социальной сети.



На ситуацию отреагировал и американский предприниматель Илон Маск. В соцсети X он опубликовал короткий комментарий: "Каждый день — это нулевой день".