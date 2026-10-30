85 лет назад началась героическая оборона Севастополя, она продолжалась 250 дней

Сегодня 85 лет с начала героической обороны Севастополя - одной из важнейших оборонительных операций Великой Отечественной войны. Город, который немецкое командование рассчитывало захватить с одного удара, противостоял врагу 250 дней. Моряки Черноморского флота, бойцы Приморской армии и ополченцы сдерживали крупные силы вермахта, не позволяя противнику начать наступление на Кавказ.

Этот приказ отдал командир 54-й береговой батареи Иван Заика. Именно его бойцы с 4 орудиями самоотверженно встретили передовые мотострелковые части немцев. Эмилия Колотова вместе со своими учениками более 30 лет собирала фотографии, документы и воспоминания о том подвиге, чтобы создать на месте сражения под Николаевкой музей.

"Трое суток это были сплошные бои беспрерывно. Сплошные атаки. Немцев же было огромное количество, поэтому они сплошной колонной двигались бесконечно на маленькую батарею, которая состояла из 120 краснофлотцев всего-навсего", - рассказала Эмилия Колотова, поисковик.

Немцы прорвали оборону полуострова на Перекопе и 30 октября вышли к Севастополю. Приморская армия отступала через Южный Берег. Первые 9 дней защищать главную базу Черноморского флота пришлось гарнизону из 20 тысяч человек. Одновременно шло создание оборонительных рубежей, на работы вместе с военными выходили гражданские.

"Труд севастопольцев сыграл свою роль в отражении первого и второго штурмов. Дело в том, что немцы дошли до передового рубежа за 12 дней, а до главного они шли два месяца. Создавалась система ДОТов, ЭДЗОТов, артиллерийских и пулеметных. Их было создано к 1 ноября 243", - сообщила Ирина Агишева, заведующий отделом "История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." ФГБУК "Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя".

Севастополь перешел на осадное положение. В штольнях появляются заводы. На одном из металлолома и труб делают минометы и боеприпасы. На другом - сумки для гранат, рукавицы, брезентовые вёдра, военное обмундирование и обувь. Под землей работает хлебозавод, госпиталь, школа, детский сад, общежитие. Есть даже кинотеатр и библиотека. Галереи были настолько большими, что им давали названия, как улицам – там был даже свой Невский проспект и Крещатик. Школьники тушили зажигательные бомбы, стирали бинты, собирали хвою, из которой в совхозе Софьи Перовской делали настойки от цинги. На оборону работал весь город.

"В городе действовали 65 бригад помощи фронту, которые охватили более 1500 женщин, и это было серьезное подспорье, поскольку они стирали обмундирование, чинили его и сами защитники называли их "фронтовые хозяйки" с большой теплотой и лаской", - рассказал Алексей Ильичев, старший научный сотрудник ФГБУК "Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя".

Гражданский подвиг совершали и работники музеев. Так, например, директор художественной галереи Михаил Крошицкий в одиночку эвакуировал холсты, фарфор, фаянс - всего более 1300 экспонатов. С большим трудом бесценную коллекцию вывезли и из Херсонеса.

Все работники Херсонеса добровольцами записались в ополчение. На территории заповедника работал госпиталь. Для раненных проводили экскурсии. Смотритель Александр Тахтай продолжал заниматься археологией, закапывал каменные артефакты и спасал древние памятники от бомбежек.

У врага было преимущество в бронетехнике, авиации, артиллерии. Но Манштей, автор операции, в результате которой Франция капитулировала за шесть недель, не смог повторить свой маневр на полуострове. "Слабая крепость", как называл Севастополь будущий фельдмаршал, остановила немцев на долгие месяцы. Здесь противник потеряли, по советским оценкам, порядка 300 тысяч человек.

"Весь ход войны, обстановка тех дней на фронтах требовали драться в Севастополе до последней возможности", - вспоминал адмирал Николай Кузнецов. И город выстоял 250 дней. Немцы стянули сюда невиданное количество артиллерии, часть которой позже должны были перебросить к осаждённому Ленинграду. Армия Манштейна понесла здесь невосполнимые утраты и уже не могла повлиять на ход битвы за Кавказ и Сталинград. Севастополь пал, по сути прикрыв собой весь фронт от Балтики до Каспия.