Килиана Мбаппе "отменили" в Китае из-за мема

Будь ты хоть десять раз звездой, думай, прежде чем рот открыть. Особенно, если шутишь про Китай. История вкратце. Футбольной звезде из Франции, игроку мадридского "Реала" Килиану Мбаппе в одном подкасте задали вопрос – какой у вас любимый мем. Мбаппе и ляпнул.

Промелькнул плакат с Мао Цзэдуном. Лучше бы ты пенальти пробивал и молчал. Лавина всекитайского гнева обрушилась на незадачливого футболиста мгновенно. Высказывание Мбаппе прокомментировали даже в китайском МИДе.

Протест пошел действительно по всем слоям. Центральное телевидение Китая вымело поганой метлой любые упоминания о Мбаппе во всех своих новостных приложениях. Под нож пошли любые упоминания о футболисте в китайских соцсетях. Китайские компании - производители молочных продуктов и прохладительных напитков, на которых красовался портрет Мбаппе, начали рвать в клочья контракты со спортсменом. А в спортивных магазинах футболки с его номером начали использовать в качестве половых тряпок.

И это еще не все, китайцы просто отменили на территории страны и клуб "Реал", и высший дивизион испанского футбола – работодателей Киллиана Мбаппе. Трансляция матчей всех команд высшего дивизиона на китайском ТВ мгновенно прекратилась. А в сеть полетели ответные мемы про Мбаппе-"диктатора".

Гарри Кейн – капитан сборной Англии. Поумнее Мбаппе, китайцев задевать не спешит. И что вы думаете? В Европе возмутились? Указали Пекину на какие-то ценности, на свободу самовыражения, демократию? Куда там! И сам Килиан Мбаппе, и весь высший дивизион испанского футбола бросились извиняться перед китайским народом после того, как Пекин буквально поставил их на колени.

Семь раз подумай, прежде, чем рот открывать. А лучше мяч пинай, Мбаппе. У тебя и твоих работодателей в действительности все не так, как на самом деле.