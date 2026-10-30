С 20:30 четверга, 29 октября, до 07:30 пятницы, 30 октября, в сторону Московского региона летели 862 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал мэр Москвы в своем официальном "Макс"-канале, большая часть вражеских дронов была ликвидирована силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России на дальних рубежах.

Кроме того, 170 беспилотников неприятеля были нейтрализованы на подлете к Москве.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал эффективность системы ПВО, отметив, что киевский режим предпринимает попытки ударить по Москве во время проведения там саммита "Россия — Африка". Политик подчеркивал, что "это весьма странно", поскольку речь идет про "мирового масштаба событие".

Песков заявил, что гости и участники саммита "Россия — Африка" осведомлены о действиях укронацистов и "все отдают себе отчет в действиях киевского режима на фоне такого крупного международного мероприятия, которое проходит в Москве".

Для защиты россиян и гостей нашей страны в соединениях и частях войсковой противовоздушной обороны нарастили боевой состав. Главком Сухопутными войсками российской армии Андрей Мордвичев сообщал, что появился дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах.