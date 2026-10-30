Россия заинтересована в установлении полноценного мира на Украине, а не во временном перемирии. Об этом напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля в комментарии телеканалу NBC News, говоря об ожидаемом возобновлении переговорного процесса, "ведение переговоров не означает прекращения огня".

Россия хочет не прекращения огня, а долгосрочного устойчивого мира для будущих поколений, отметил Дмитрий Песков.

О реалиях на фронте и позиции Москвы по украинскому урегулировании президент России Владимир Путин рассказал лидерам Финляндии и Норвегии, когда те позвонили в Кремль. Достижение справедливого долгосрочного мира на Украине возможно только при полном и безусловном учете законных интересов нашей страны, подчеркивал Путин.

Однако на Украине отказываются признать реалии. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев рассматривает несколько вариантов, в том числе поступивших от других государств. Руководитель внешнеполитического ведомства утверждал, что Украина готова к различным вариантам прекращения огня, в том числе по линии фронта, причем перемирие могло бы стать результатом встречи глав государств Владимира Путина и Владимира Зеленского.