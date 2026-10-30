Дана Борисова обратилась в полицию из-за дочери: "Мне стыдно выходить из дома"

Дана Борисова родила Полину от бизнесмена Максима Аксенова. Когда девочка выросла, телеведущая была разочарована. Дана мечтала о совершенно другом ребенке.

Отношения Борисовой с дочерью трудно назвать ровными. Они часто ссорятся, выясняют отношения. Например, недавно Дана Борисова публично унизила единственную наследницу, заявив, что есть "дочери и получше".

А теперь Дана Борисова написала заявление в полицию, обвинив Полину в краже денег. "Я знала, что если попрошу ее вернуть, она просто посмеется мне в лицо, поэтому вызвала полицию. Полицейские вызвали следственную группу, сняли отпечатки пальцев. Они очень долго отговаривали меня писать заявление, потому что заявление о краже практически невозможно отозвать, можно только написать рекомендательный документ, а решение принимает следователь. Но мне было очень обидно", - заявила Дана Борисова Starhit.

В ходе расследования на поверхности комода, в котором хранились деньги, обнаружили отпечатки пальцев Полины. В результате отдел МВД России по району Филевский парк возбудил уголовное дело.

По мнению телеведущей, дочь сняла квартиру на те деньги, что взяла у нее. Дана отметила, что Полина полностью на обеспечении отца, но та тратит деньги не на репетиторов и психолога, а на "тусовки с подружками". В итоге отец две недели не финансировал дочь, и поэтому, высказала мнение Борисова, та решилась на кражу.

"У Полины реальные неприятности, от которых уже нет выхода. Скоро ее задержат, это вопрос нескольких дней. Мое терпение кончилось. Я просто устала. Из-за нее все думают плохо про меня. Мне стыдно выходить из дома…" - признавалась ведущая.

Примечательно, что у Полины своя версия событий. В своем телеграм-канале она еще несколько дней назад заявила, что мать обвинила ее в краже денег, но, уверяет Полина, она этого не делала. Дочь считает, что Борисова просто хочет очернить ее.

Ранее Полина пожаловалась, что терпит побои от матери. Кроме того, по словам девушки, она манипулирует квартирой, куда ее не впускает.

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