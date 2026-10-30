ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам на Украине, задействованным в интересах украинской армии и "оборонки".

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, поражено предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности.

Под удары российских бойцов попали также объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, а также объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

Между тем британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что украинская сторона пытается скрыть истинные масштабы повреждения Южного моста в Киеве. По словам специалиста, мост получил серьезные многочисленные повреждения, которые буквально превратили его в швейцарский сыр, но киевский режим держит это в огромном секрете.

Это происходит на фоне провалов украинской армии на фронте. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что украинцам трудно укомплектовать передний край — есть участки, где они просто не могут закрыть бреши личным составом. Аналитик, которого цитирует РИА Новости, подчеркнул, что "россияне с подобными проблемами не сталкиваются".