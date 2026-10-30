Елена влепила пощечину Роману Товстику в ответ на его обвинения в измене

Год назад на Рублевке разыгралась настоящая драма. Миллиардер Роман Товстик ушел от жены Елены, родившей ему шестерых детей, к Полине Дибровой. Ростовская модель в свою очередь оставила мужа-телеведущего.

Дибров супругу простил и отпустил. А вот Елена Товстик же не может смириться с предательством и крайне негативно отзывается в адрес Полины, считая ее коварной разлучницей.

На днях сохраняющий нейтралитет Роман наконец прервал долгое молчание и заявил, что брак распался вовсе не из-за того, что он бросил Елену и ушел к Полине, а потому, что жена ему изменила.

Экс-супруга не оставила без ответа выпад бизнесмена. В своем личном блоге Елена дерзко отреагировала на слова Романа. "Очернять мать своих детей — значит, идти против них же... Как бы ни очернял меня бывший муж после ухода к моей подруге, крестной наших детей, я знаю, что это его единственный способ как-то оправдаться", - влепила пощечину Товстику бывшая жена.

Между тем сегодня, 30 октября, состоится очередное судебное заседание по делу бывших супругов. Роман и Елена пытаются договориться, с кем будут жить их шестеро дети и каков будет порядок общения с ними.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>