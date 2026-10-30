Первый женский батальон БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Гарпии" потерял половину состава на запорожском направлении. Об этом рассказали в пятницу, 30 октября, в российских силовых структурах.

По словам источника РИА Новости, в этом батальоне около 17 расчетов уже уничтожено — это "примерно половина их личного состава".

Собеседник агентства уточнил, что речь идет про первое исключительно женское подразделение операторов дронов в ВСУ, которое появилось в марте 2025 года.

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали, что европейские спонсоры киевского режима нашли "креативные способы" обеспечить ВСУ пушечным мясом, включая мобилизацию женщин. В Брюсселе боятся, что без призыва женщин Киеву вскоре не хватит живой силы для продолжения войны с Россией.

Член Совета Федерации России от ДНР Александр Волошин не исключал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский может решиться на объявление женской мобилизации, если его вынудят покинуть узурпированное президентское кресло. Как отметил сенатор, в условиях тотальной нехватки пушечного мяса "Зеленский вполне может отложить это решение до критического момента и буквально швырнуть его вслед своему преемнику" (цитаты по ТАСС).