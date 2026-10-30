Два человека погибли при разминировании дорог в Алёшках

При разминировании дорог вокруг города Алёшки Херсонской области погибли два человека. Об этом рассказала в пятницу, 30 октября, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Как сообщила омбудсмен в интервью ИС "Вести", подготовка таких сложных гуманитарных миссий всегда сопряжена с риском для жизни. В Алёшках при разминировании погиб сапер и еще один человек. Лантратова выразила соболезнования родным и близким погибших.

Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал, что гуманитарная операция в Алёшках началась: гумконвой уже на подходе к городу. Политик назвал это явным свидетельством того, что "гуманистический подход и трехстороннее сотрудничество Россия-США-Украина работают".

Яна Лантратова уточнила, что гуманитарную помощь собирали с учетом реальных потребностей жителей Алёшек. В рамках гуманитарной миссии в городе работают более 50 врачей.

Освещать реализацию гуманитарной миссии прибыли около полусотни зарубежных корреспондентов. Как подчеркнула Лантратова, "всё открыто происходит — это очень важно".