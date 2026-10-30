Уходящее тепло бабьего лета: Москву ждут последние погожие выходные осени

Выходные 31 октября и 1 ноября "закольцуют" затянувшийся период позднего бабьего лета в Москве. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как отметил метеоролог, это будет последнее тепло уходящего феноменального бабьего лета. Из облаков снова выглянет солнце, осадки маловероятны. По ночам воздух будет остывать до одного-четырех градусов выше нуля, днем воздух может прогреваться до 11 градусов.

Пока среднемесячная температура октября в столичном регионе составляет плюс 9,2 градуса — такой же показатель демонстрировал рекордно теплый октябрь 2020 года, цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что сухая погода с дневной температурой около 10 градусов сохранится в Москве и Подмосковье до ноября, хотя в первых числах последнего осеннего месяца местами вероятен небольшой дождь.

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Александр Голубев сообщал, что ноябрь начнется относительно теплой погодой — серьезных отрицательных температур и снега в первые десять дней ноября не предвидится.