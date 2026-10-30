В пятницу колонна с гуманитарным грузом, автобусами и машинами скорой помощи прибыла в город Алешки Херсонской области, который пострадал от обстрелов и блокады ВСУ. За выполнением миссии следят уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, а также иностранные журналисты. Местным жителям привезли десятки тонн продуктов и лекарств. Желающих покинуть город эвакуируют сегодня.

Четвертые сутки в районе Алешек соблюдается режим тишины. Накануне завершилось разминирование подъездных путей. Сегодня рано утром начался основной этап гуманитарной миссии.

"Организована большая колонна, в которой находятся 25 автобусов, это по количеству минимум на 650 мест. Организованы специальные автобусы для лежачих людей в случае необходимости. Мы подготовили таких порядка 30 мест, плюс дополнительно девять машин скорой помощи. С нами работают более 50 сотрудников - это медики, фельдшера, которые готовы оказать необходимую помощь. В каждом автобусе есть вода, сухпайки", - сообщила Яна Лантратова.

Отдельные автобусы в колонне предназначены для личных вещей жителей Алешек и для домашних животных - многие просили о возможности забрать питомцев с собой. Работа в течение дня пройдет поэтапно. До 14 часов будет организован вывоз тех, кто принял решение уехать - в Россию или через Белоруссию на Украину. Затем начнется раздача гуманитарной помощи.

Особо отмечается - опыт гуманитарной миссии в Алешках мог бы быть масштабирован на другие районы в прифронтовой зоне. Однако ВСУ при поддержке Запада боевые действия пока прекращать не намерены. А значит Вооруженные силы России продолжают теснить врага по всей линии боевого соприкосновения.

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