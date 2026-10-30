Путин принял в Кремле президентов Намибии, Кении и Республики Конго

Владимир Путин по итогам саммита "Россия – Африка" проведёт сегодня более 10 двусторонних встреч с лидерами государств континента. Так, запланированы беседы с руководителями Ганы, Мали, Южного Судана, Мавритании, Эритреи.

А накануне серия переговоров закончилась уже около полуночи. Глава государства принял в Кремле президентов Намибии и Республики Конго. Владимир Путин отметил расширение торгово-экономических связей и укрепление научного и гуманитарного сотрудничества.

Во время беседы с лидером Бурунди, председателем Африканского союза обсудили развитие отношений с межправительственной организацией континента. Международные вопросы были в центре внимания в ходе встречи с президентом Кении.