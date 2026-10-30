Собянин: В Некрасовке скоро откроется новая детско-взрослая поликлиника

В Некрасовке, активно развивающемся районе на юго-востоке Москвы, скоро откроется новая поликлиника. Прием пациентов начнется уже 2 ноября. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, здание на улице Маршала Ерёменко - это многопрофильный медицинский центр. В нем пациенты могут получать полный спектр амбулаторной помощи: от профилактических осмотров и вакцинации до сложных исследований.

Прием будут вести детские и взрослые врачи, также начнут работу женская консультация, детская стоматология, травмпункт и аптека. Для пациентов и медиков созданы комфортные условия. Поликлинику оснастили современным оборудованием. Территорию рядом с медицинским учреждением благоустроили.