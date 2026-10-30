Крупнейшая криптовалютная биржа потеряла миллиарды долларов: что случилось

Более шести миллиардов долларов потеряла крупнейшая криптовалютная биржа "Байнэнс" из-за хакерской атаки. Все операции по вводу и выводу средств временно приостановлены.

Компания утверждает, что средства пользователей находятся в безопасности. По предварительным данным, злоумышленники взломали ноутбук инженера-разработчика и провели несанкционированные транзакции.

На фоне этих новостей две главные криптовалюты - биткоин и эфириум - рухнули на 5 процентных пунктов. Правда, потом отыграли падение. Ожидается, что торговая площадка вернется к полноценной работе в течение двух суток. За это время специалисты обновят систему безопасности. Позже обещают опубликовать подробный отчет с указанием первопричины ЧП.