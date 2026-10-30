Президент России Владимир Путин готов общаться с другими политическими лидерами, включая представителей недружественных стран. Это подтвердил в пятницу, 30 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как рассказал официальный представитель Кремля журналисту Александру Юнашеву (видео комментария опубликовано в его "Макс"-канале), если В Кремль позвонит канцлер ФРГ Фридрих Мерц или президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Путин "тоже возьмет трубку", поскольку российский лидер открыт к диалогу со всеми.

При этом на вопрос, относится ли то же самое к гипотетическому звонку главаря киевского режима Владимира Зеленскому, Дмитрий Песков с улыбкой ответил, что с Банковой "никто пока не звонил".

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что "от контактов мы не отказываемся" и "если лидеры (стран Европы — прим. ред.) захотят позвонить Путину, он всегда возьмет трубку". Но это не означает, что европейские политики сумели протиснуться за стол переговоров по Украине, подчеркивал представитель Кремля.

Тем временем в Европе упрекают президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре за попытку "войти в историю благодаря урегулированию украинского конфликта" без согласования позиции с другими европейскими странами. У Стубба и Стёре не было мандата и разрешения представлять в этом телефонном разговоре всю Европу, подчеркивают другие европейские политики.