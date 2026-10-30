Ирина Хакамада: "Под музыку я полетела дальше в пропасть..."

Ирина Хакамада рассказала, как на нее внезапно обрушилась депрессия. А заодно разболелась спина.

В своем официальном телеграм-канале Ирина Хакамада сообщила, как повела себя, когда получила двойной удар. Для начала она уехала на дачу и отправилась на прогулку. А когда вернулась, легла, надела наушники, включила музыку и так провела весь день.

Ирина подчеркнула, что позволила себе страдать. "Я приняла себя какую есть в этом моменте. Жизнь ушла из тела и души, мне не нужно активничать, принимать пищу, хотеть что-либо", - отметила Хакамада.

И постепенно она почувствовала "кайф". "Под музыку я полетела дальше в пропасть, улыбаясь: "Ну надо же! Какой кайф! Самый странный день!.." и заснула. Утром проснулась - боли исчезли, силы появились, кризис был преодолен", - рассказала Ирина.

Она отметила, что если дело не касается клинической депрессии, требующей лечения у специалиста, то даже когда вдруг "накатило", следует плюнуть и получить наслаждение. Хакамада высказала уверенность, что организм сам "выберется из темного колодца". "Он просто дал вам понять: надо отдыхать и принять себя и мир как есть. На время..." - заключила Хакамада.

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