Стала известна ситуация в зоне гуманитарной миссии в Алешках

Режим прекращения огня в населенном пункте Алешки сохраняется. О ситуации в городе рассказала уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.

По ее словам, российская и украинская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства по гуманитарной миссии. Инцидентов с обеих сторон не зафиксировано.

Накануне стало известно о завершении разминирования путей к Алешкам. В ходе разминирования путей погибли два человека, сообщила Лантратова. Это сапер и еще один человек.

Разминирование дорог позволит завезти в город груз с продуктами, медикаментами и другим необходимым для местных жителей. Для эвакуации людей подготовлены специальные автобусы для лежачих больных. Помощь будут оказывать более 50 медработников. Для людей с домашними животными также организован отдельный автобус.

Всего для эвакуации подготовлено 25 автобусов и девять машин скорой помощи. Выехать из города жители смогут после 14:00. После этого начнется раздача гуманитарной помощи.