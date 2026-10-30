Украинские националисты продолжают атаковать мирное население: в Брянской области мишенями для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали жилые дома, гражданские автомобили и социальные объекты. Об этом рассказал глава региона Егор Ковальчук.

Как написал политик в своем "Макс"-канале, в результате попадания вражеского беспилотника в деревне Верхи Дятьковского района поврежден жилой дом, уничтожен легковой автомобиль. Взрывной волной повреждено здание бывшей школы.

В Бежицком районе Брянска бандеровцы ударили по социальным объектам с помощью дронов. Сброшено большое количество взрывчатых устройств, велика опасность их попадания на территории трех школ и 17 детских садов.

Жительницу Брянской области пришлось выводить из ее автомобиля с помощью саперов, поскольку вокруг машины оказались взрывные устройства с украинского беспилотника. Женщину обезопасили, надев бронежилет.

Российские бойцы в ходе спецоперации стремятся минимизировать риски для жизни и здоровья мирных жителей. Расчеты БПЛА-ПВО и мобильные огневые группы 71-й гвардейской дивизии группировки "Север" минимизировали активность украинских расчетов тяжелых дронов "Баба-яга" в своей зоне ответственности в Харьковской области, рассказал командир с позывным Сват.

При эвакуации людей из Константиновки один из бойцов во время налета украинских беспилотников отводил на себя дрон, чтобы спасти ребенка. Как рассказала РИА Новости мама девочки, укронацисты направили дроны на машину, в которой находилась малышка с отцом: "Муж накрыл собой ребенка. Боец на себя дрон отводил. Дроны не реагировали на бойцов. ВСУ хотели гражданских убивать".