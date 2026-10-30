Американские власти призвали европейцев, прежде всего в странах Балтии, снизить градус напряженности в отношениях с Москвой. Об этом в пятницу, 30 октября, рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Reuters, чиновники Пентагона в последние недели обратились к ряду союзников по НАТО с просьбой смягчить риторику по поводу угрозы, которую якобы представляет Россия.

Вашингтон указал европейцам на опасность их риторики: заявления европейских лидеров и чиновников подрывают безопасность континента. Адресатами этого предупреждения стали Литва, Латвия и Эстония, отличившиеся особенно резкими антироссийскими высказываниями и шагами.

Посыл Пентагона, по словам одного из европейских чиновников, можно описать словами: "Мы вам помогаем, только не поднимайте шум".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтверждал, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией между Россией и странами Балтии, поскольку нынешние отношения между Москвой и прибалтийскими государствами внушают обеспокоенность и "всегда есть опасения по поводу эскалации".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания прибалтийских политиков об атаках на Калининград, усомнился, что можно всерьез относиться к таким "заявлениям на грани безумия", которые свидетельствуют об оголтелости их авторов.