Фигуристка Саша Трусова отвернулась от родного отца: "Я с ним не общаюсь уже два года"

Александра Трусова призналась, что у нее сложности в отношениях с отцом. Прославленная фигуристка вычеркнула его из своей жизни.

22-летняя Саша призналась в новом интервью, что не поддерживает общения с отцом Вячеславом Трусовым. А ведь именно ему она обязана своими победами. Дело в том, что отец зарабатывал деньги, чтобы дочь могла заниматься спортом. Благодаря этому семье удалось перебраться из Рязани в столицу, чтобы Александра могла дальше совершенствовать свое катание и добиваться успеха.

Этого вклада отца фигуристка не отрицает и прямо говорит, что благодарна ему. "Но для становления меня именно профессиональной спортсменкой делала все мама", - подчеркнула Александра.

Трусова призналась, что с отцом разорвала все связи. "С ним не общаюсь уже два года и считаю, что очень многое, что он потом начал делать, повлияло на мою карьеру в худшую сторону. Он, наоборот, подбил мою уверенность в себе", - сообщила спортсменка в новой серии проекта "Метод Тутберидзе".

По ее словам, отец негативно влияет и на ее братьев, отнимая у них уверенность в себе и понижая самооценку. Сама же Саша, выйдя из-под его влияния, поняла, что на самом деле с ней все в порядке. "По прошествии времени я понимаю, что все это не так, и я прекрасно живу, но с ним я больше не общаюсь и не хочу общаться, и никогда не буду. У меня есть мама, братья, бабушки, дедушки, муж, сын", - отрезала фигуристка.

При этом Трусова высказала мнение, что отец никогда не поймет свои ошибки, не признает их и не извинится.

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