Киевский режим настроил против себя еще одну страну

Власти Судана располагают доказательствами того, что укронацисты воюют на стороне Сил быстрого реагирования (СБР), которые уже несколько лет противостоят суданской регулярной армии. Об этом рассказал в пятницу, 30 октября, министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем.

Как подчеркнул дипломат в интервью РИА Новости, доказательства причастности украинцев, колумбийцев и других иностранных граждан к этой войне являются совершенно неопровержимыми.

Украинские боевики учат повстанцев обращаться с беспилотниками, которые Силы быстрого реагирования затем используют для ударов по гражданским объектам. Некоторые снайперы и инструкторы ВСУ задержаны, есть убитые.

Ранее источники CNN утверждали, что Украина направляла инструкторов ВСУ в Мали и Судан для обучения и координации боевиков, в том числе связанных с запрещенной в России террористической организацией "Аль-Каида".

Заместитель руководителя Центра арабских исследований в Каире Рами Зухди предупреждал, что поддержка киевским режимом незаконных вооруженных формирований в африканском регионе Сахель может привести к усилению хаоса в регионе. Как подчеркивал эксперт, оружие и технологии могут оказаться в распоряжении террористических организаций, но опасность не только в этом. Перенос внешних конфликтов в Африку грозит ослабить местные государственные институты.

Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко подтверждал, что украинские военные откровенно пытаются создать в Африке второй фронт против России. Российский МИД также указывал на попытки киевского режима подорвать отношения Москвы со странами Сахаро-Сахельского региона.