Власти Судана располагают доказательствами того, что укронацисты воюют на стороне Сил быстрого реагирования (СБР), которые уже несколько лет противостоят суданской регулярной армии. Об этом рассказал в пятницу, 30 октября, министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем.

Как подчеркнул дипломат в интервью РИА Новости, доказательства причастности украинцев, колумбийцев и других иностранных граждан к этой войне являются совершенно неопровержимыми.

Украинские боевики учат повстанцев обращаться с беспилотниками, которые Силы быстрого реагирования затем используют для ударов по гражданским объектам. Некоторые снайперы и инструкторы ВСУ задержаны, есть убитые.

Ранее источники CNN утверждали, что Украина направляла инструкторов ВСУ в Мали и Судан для обучения и координации боевиков, в том числе связанных с запрещенной в России террористической организацией "Аль-Каида".

Заместитель руководителя Центра арабских исследований в Каире Рами Зухди предупреждал, что поддержка киевским режимом незаконных вооруженных формирований в африканском регионе Сахель может привести к усилению хаоса в регионе. Как подчеркивал эксперт, оружие и технологии могут оказаться в распоряжении террористических организаций, но опасность не только в этом. Перенос внешних конфликтов в Африку грозит ослабить местные государственные институты.

Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко подтверждал, что украинские военные откровенно пытаются создать в Африке второй фронт против России. Российский МИД также указывал на попытки киевского режима подорвать отношения Москвы со странами Сахаро-Сахельского региона.