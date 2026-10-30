Синдром севшей батарейки: как побороть осеннюю усталость

Вялость, быстрая утомляемость и плохое настроение осенью может быть вызвано не только испортившейся погодой и сократившимся световым днем. Нутрициолог Марина Ляшенко рассказала, с чем может быть связана осенняя хандра и как с ней бороться.

В интервью радио Sputnik эксперт отметила, что чаще всего осенне-зимняя усталость связана с изменением привычного ритма: меньше солнца и прогулок, больше времени в помещении, нарушенный сон, снижение физической активности.

Речь идет именно про такой синдром севшей батарейки, если после выходных, нормального сна, прогулки или тренировки становится легче. Однако если слабость держится неделями, сон не возвращает ощущение бодрости и появляются другие тревожные симптомы, важно обратиться к врачу: анализы могут выявить дефицит витаминов и других веществ, необходимых для активной жизни.

Ляшенко подчеркнула: если человек даже после отдыха страдает от ощущения "батарейка на нуле", необходимо пройти медицинское обследование и следовать врачебным рекомендациям. В остальных случаях основой борьбы с осенней хандрой является полноценное питание, сон, движение и восстановление.

Ранее эксперты предложили бороться с осенней хандрой при помощи с регулярных прогулок и физической активности, которые стимулируют выработку эндорфинов и помогают поддерживать эмоциональный тонус. Поможет и правильное питание с достаточным количеством продуктов, содержащих триптофан и витамины группы B.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала про осенний марафон в центрах "Московского долголетия" и на площадках партнеров проекта, в рамках которого предусмотрены и занятия против осенней хандры. Они помогут участникам сохранять хорошее настроение и находить источники положительных эмоций, даже когда световой день становится короче, а погода портится.