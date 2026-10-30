"Даже при неполной семье можно воспитать прекрасных людей": Киркоров высказался о детях Лазарева

Филипп Киркоров высказался на щекотливую тему. Он обсудил не только своих детей, но и наследников других артистов.

Известно, что поп-король отечественной эстрады воспитывает дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Дети появились на свет с помощью суррогатной матери. Причем об этом осведомлены и сами наследники Филиппа. Аллой-Викторией и Мартином известный артист очень гордится, хотя и не скрывает, что у них сейчас "непростой возраст".

Тем не менее, певец убежден, что можно и не в полной семье успешно вырастить детей. В качестве примера он привел детей Сергея Лазарева, сына Никиту и дочь Анну. "Я смотрю на детей своих друзей: думаю, какие ребята хорошие выросли у звездных родителей. Если бы у меня так было, я был бы самым счастливым отцом на свете. Смотрю, какие дети прекрасные у Сережи Лазарева — чудные, просто два ангела. И понимаю, что даже при неполной семье можно воспитать хороший прекрасных людей. А когда семья полная, это в два раза лучше", - заявил Киркоров "Звездачу".

Отметим, что Филипп Киркоров после развода с Аллой Пугачевой тщательно скрывает личную жизнь. Сумела ли с тех пор какая-нибудь женщина покорить сердце поп-короля и затмить Примадонну, неизвестно.

Также не распространяется о том, что происходит с ним вне сцены, и Сергей Лазарев. Официально певец никогда не был женат.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>