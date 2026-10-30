Кремль опроверг допуск европейских политиков к переговорам по Украине

Российский лидер Владимир Путин открыт к контактам в рамках украинского урегулирования, но речь об участии политиков из Европы в переговорах по Украине не идет. Об этом рассказал в пятницу, 30 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя требования лидеров стран Европы обсуждать с ними будущее Украины, участие европейских стран в трехсторонних переговорах, возобновление которых планируется после 4 ноября в Абу-Даби, не обсуждалось.

При этом, по словам Пескова, Владимир Путин открыт к контактам со всеми в интересах выхода на мирную траекторию украинского урегулирования. Если разум возобладает в Европе, то количество политиков, выходящих на контакт с Москвой, увеличится.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков также отреагировал на сообщения СМИ о том, что якобы США рассматривают Великобританию, Германию и Францию как переговорщиков от Европы. По словам Ушакова, стороны условились о возобновлении переговоров в прежнем трехстороннем формате, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что "всё же есть в Европе люди, которые не хотят наносить стратегическое поражение России". В отношении таких политиков "мы поддерживаем любые шаги, нацеленные на конструктивные отношения".

В Кремле при этом заверили, что если в Кремль позвонит канцлер ФРГ Фридрих Мерц или президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Путин "тоже возьмет трубку", поскольку российский лидер открыт к диалогу со всеми.