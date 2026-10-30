Кремль оценил ход гуманитарной операции в Алёшках

Гуманитарная миссия в городе Алёшки Херсонской области идет "более-менее нормально". Об этом рассказал в пятницу, 30 октября, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Политик отметил, что подробности ему неизвестны, однако в целом высказался про ход гуманитарной операции в позитивном ключе, сообщает "Интерфакс".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, что Москва констатирует большой уровень кооперации между правозащитниками России и Украины в ходе реализации гуманитарной миссии в Алёшках. Главное, как напомнил политик, что мирные жители города наконец получат гуманитарную помощь.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что гуманитарную помощь собирали с учетом реальных потребностей жителей Алёшек. В рамках гуманитарной миссии в городе работают более 50 врачей. Освещать реализацию гуманитарной миссии прибыли около полусотни зарубежных корреспондентов.