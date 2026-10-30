CAS вернул сборную России по хоккею на международные соревнования

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям, которые проводятся под эгидой федерации.

Как рассказал в пятницу, 30 октября, министр спорта и руководитель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, решение CAS ставит точку в вопросе участия сборных России в международных соревнованиях по хоккею — это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Политик уточнил, что CAS признал обоснованность требований Федерации хоккея России по ключевым пунктам и отменил решения IIHF, которые закрыли российским командам доступ к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея не допустила российских спортсменов на Чемпионат мира в 2027 году. Вопрос решался по отдельности для пяти сборных: мужчин, женщин, юниоров, юношей до 18 лет и девушек до 18 лет. Федерация уверяла, что руководствовалась соображениями "безопасности, защиты, выполнимости и спортивной целостности", решив не пускать россиян на турниры.

Между тем спецпредставитель США по глобальным партнерствам посол Паоло Замполли заявил, что спорт способен открыть двери, которые закрыла политика. Дипломат напомнил, что в хоккее Соединенные Штаты и Россия располагают выдающимися игроками, богатой общей историей и взаимным уважением к этой игре.